Оболонь – Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Оболонь прийматиме криворізький Кривбас у межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 24 листопада, на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку Кривбас знаходиться на шостій сходинці турнірної таблиці після 12 зіграних поєдинків. Підопічні Юрія Вернидуба мають 19 очок в активі.

Оболонь продовжує розташовуватися в нижній частині турнірної таблиці. "Броварі" набрали 9 залікових пунктів у 13 матчах і посідають 15 місце з 16 у чемпіонаті України.