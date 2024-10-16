Оболонь – Динамо: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

У матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 відбудеться київське дербі між Оболонню та Динамо.

Поєдинок запланований на суботу, 19 жовтня, на Оболонь-Арені. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Динамо за попередні 8 матчів набрало 22 очки та посідає перше місце у чемпіонаті. Оболонь за 9 поєдинків здобула 5 балів і розташувався на 15-му рядку турнірної таблиці.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Динамо, на що дається коефіцієнт 1,20. На нічию можна поставити 6,90, а в перемогу Оболоні букмекери майже не вірять – 13,50.

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