Манчестер Юнайтед – Брентфорд: де дивитися матч АПЛ

Манчестер Юнайтед прийматиме Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 жовтня, на домашньому стадіоні манкуніанців "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після семи турів манкуніанці розташувалися на 14-й сходинці з 8 набраними пунктами, що є найгіршим початком сезону для "червоних дияволів" в історії.

Брентфорд з Єгором Ярмолюком наразі знаходяться на 11 місці в турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. Український півзахисник цього сезону провів 4 матчі в АПЛ, гольовими діями не відзначився.