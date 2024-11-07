ЛНЗ Черкаси – Оболонь: де дивитися матч УПЛ

ЛНЗ Черкаси проведе поєдинок з київською Оболоню в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 листопада, на стадіоні "Черкаси Арена" в однойменному місті. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

ЛНЗ після 12 зіграних матчів розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 18 очок.

Оболонь наразі знаходиться на 15 позиції в чемпіонаті України. За 12 турів киянам вдалося заробити шість залікових балів.