Лівий берег – Зоря: де дивитися матч УПЛ

Лівий берег прийматиме луганську Зорю в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Арена Лівий Берег", який розташований поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Лівий берег розташувався на 14-й сходинці турнірної таблиці, заробивши 8 очок після 10 турів. Зоря має 12 залікових балів у активі, програвши дві зустрічі поспіль.