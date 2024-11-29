Лівий берег – Оболонь: де дивитися матч УПЛ

Лівий берег зіграє з київською Оболоню в межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 30 листопада, на стадіоні "Арена Лівий Берег", що знаходиться поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Оболонь та Лівий берег мають однакову кількість очок після 14 зіграних матчів у чемпіонаті України – по 9. Обидві київські команди наразі знаходяться в нижній частині турнірної таблиці (14 та 15 позиція відповідно).