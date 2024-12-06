Лівий берег – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 16 туру УПЛ

Лівий берег прийматиме ЛНЗ Черкаси в матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 7 грудня, на стадіоні "Арена Лівий Берег" поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

ЛНЗ знаходиться на 10 сходинці турнірної таблиці після 15 зіграних матчів, черкасці набрали 18 очок за перше коло УПЛ.

Лівий берег залишається в зоні вильоту, заробивши усього 10 залікових пунктів у чемпіонаті України.