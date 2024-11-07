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Лівий берег – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 7 листопада 2024, 22:57
Лівий берег – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Лівий берег зустрінеться з Інгульцем з Петрового в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 8 листопада, на стадіоні "Арена Лівий берег" поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Лівий берег після 12 зіграних матчів розташувався на 14 сходинці турнірної таблиці, набравши 8 залікових пунктів.

Інгулець одноосібно знаходиться на останній позиції чемпіонату України, маючи 5 очок у 12 іграх.

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