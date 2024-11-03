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Кривбас – Рух: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 3 листопада, 14:29
Кривбас – Рух: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Кривбас зустрінеться з львівським Рухом у межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 листопада, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Підопічні Юрія Вернидуба розташувалися на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи 17 очок після 10 турів УПЛ. Рух також провів 10 поєдинків у чемпіонаті України та заробив 14 залікових балів.

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