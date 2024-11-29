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Кривбас – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 29 листопада 2024, 14:55
Кривбас – Полісся: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Кривбас зустрінеться з житомирським Поліссям у межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 30 листопада, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні зустрічі Кривбас дихає в спину Поліссю. Підопічні Юрія Вернидуба наразі розташувалися на п'ятій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 22 очки після 13 зіграних поєдинків.

Житомирський клуб знаходиться на одну позицію вище та після 13 ігор заробив 23 залікових пункти.

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