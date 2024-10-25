Кривбас – ЛНЗ: де дивитися матч УПЛ

Кривбас зустрінеться з ЛНЗ Черкаси у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти матчів Кривбас знаходиться на шостій сходинці турнірної таблиці, заробивши 14 очок. ЛНЗ знаходиться на 5 позиції в чемпіонаті України, випереджаючи підопічних Юрія Вернидуба на 1 заліковий пункт.