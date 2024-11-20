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Карпати – Колос: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 20 листопада 2024, 11:54
Карпати – Колос: де дивитися матч УПЛ
ФК Карпати Львів

Карпати прийматимуть Колос з Ковалівки в межах матчу-відкриття 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 22 листопада, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні 14 туру чемпіонату України Карпати розташувалися на сьомій сходинці турнірної таблиці, заробивши 18 залікових пунктів.

Колос після 13 зіграних матчів знаходиться на 11 позиції та має 13 очок в активі.

Карпати Колос Чемпіонат України, УПЛ

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