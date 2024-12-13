Динамо Київ – Верес: де дивитися останній матч УПЛ у 2024 році

Київське Динамо зустрінеться з рівненським Вересом у матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Це буде остання гра УПЛ перед зимовою паузою.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 16 грудня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також трансляція буде доступна на каналі 2+2.

Напередодні матчу Динамо розташувалося на 1 сходинці турнірної таблиці, маючи 40 очок після 16 зіграних матчів. Верес знаходиться на 8 місці в чемпіонаті України, заробивши 19 очок за 16 турів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, явним фаворитом протистояння є Динамо з коефіцієнтом 1,23. На нічию дають 6,30, а успіх Вереса оцінюється у 12,00.

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