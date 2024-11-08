Динамо Київ – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Київське Динамо проведе поєдинок з житомирським Полісся в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 10 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після 11 зіграних матчів кияни очолюють турнірну таблицю, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 29.

Полісся знаходиться на четвертій сходинці чемпіонату України, заробивши за 11 турів 22 залікових бали.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Олександра Шовковського з коефіцієнтом 1,54. На нічию дають 4,30, а успіх Полісся оцінюється у 8,10.

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