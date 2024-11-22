Динамо Київ – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Динамо прийматиме одеський Чорноморець у межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також трансляція буде доступна на каналі 2+2.

Напередодні поєдинку кияни очолюють турнірну таблицю, маючи 32 очки у 12 іграх чемпіонату України. Чорноморець знаходиться на 13 сходинці після 13 зіграних поєдинків та має 13 залікових пунктів у активі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Олександра Шовковського з коефіцієнтом 1,21. На нічию дають 6,70, а успіх одеситів оцінюється у 16,00.

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