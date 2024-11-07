Чорноморець – Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Чорноморець зустрінеться з полтавською Ворсклою в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 8 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

"Моряки" розташувалися на 11 сходинці турнірної таблиці після 12 зіграних матчів, маючи в активі 12 залікових пунктів.

У полтавців наразі 10 очок в чемпіонаті України після 12 поєдинків. Підопічні Сергія Долганського програли 4 гри з останніх 5.