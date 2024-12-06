Чорноморець – Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Чорноморець зустрінеться з криворізьким Кривбасом у матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 7 грудня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Підопічні Юрія Вернидуба після 14 зіграних матчів у чемпіонаті України знаходяться на 4 позиції в УПЛ, заробивши 25 залікових пунктів.

Чорноморець наразі розташувався на 13 місці в турнірній таблиці з 12 очками в активі.