Чехія – Грузія: де дивитися матч суперників України в Лізі націй

У вівторок, 19 листопада, збірна Грузії з футболу на виїзді зіграє проти Чехії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на Андрув Стадіон в Оломоуці, Чехія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, що Грузія та Чехія змагаються в групі 1, де також є Україна та Албанія. Наразі саме українці посідають останнє місце у квартеті. А лідером з 8 балами є Чехія.

Перед останнім туром всі, окрім "синьо-жовтих" можуть посісти перше місце. Останніми ж фінішувати можуть лише українці та албанці.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Чехії – 1,76;

Нічия – 3,75;

Перемога грузії – 4,90.

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