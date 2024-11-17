Чехія – Грузія: де дивитися матч суперників України в Лізі націй
У вівторок, 19 листопада, збірна Грузії з футболу на виїзді зіграє проти Чехії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.
Поєдинок відбудеться на Андрув Стадіон в Оломоуці, Чехія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, що Грузія та Чехія змагаються в групі 1, де також є Україна та Албанія. Наразі саме українці посідають останнє місце у квартеті. А лідером з 8 балами є Чехія.
Перед останнім туром всі, окрім "синьо-жовтих" можуть посісти перше місце. Останніми ж фінішувати можуть лише українці та албанці.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Чехії – 1,76;
- Нічия – 3,75;
- Перемога грузії – 4,90.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.