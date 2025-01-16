Ювентус – Мілан: де дивитися матч Серії А

Ювентус зустрінеться з Міланом в межах 21 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у суботу, 18 січня, на "Ювенту Стедіум" в Турині. Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

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Підопічні Тьяго Мотти залишаються непереможними цього сезону, проте "бьянконері" здобули всього 7 перемог та 13 нічиїх, через що розташувалися на п'ятій позиції в турнірній таблиці.

Мілан відстає від туринського клубу на три залікові пункти, розташувавшись на сьомій сходинці в чемпіонаті Італії.