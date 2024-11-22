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Мілан – Ювентус: де дивитися матч Серії А

Станіслав Лисак — 22 листопада 2024, 16:13
Мілан – Ювентус: де дивитися матч Серії А

Мілан зустрінеться з туринським Ювентусом у межах 13 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 листопада, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність".

Після 12 зіграних матчів туринці розташувалися на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи 24 очки в активі.

Мілан відстає від "бьянконеррі" на шість залікових пунктів, маючи одну гру в запасі.

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