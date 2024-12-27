Лаціо – Аталанта: де дивитися матч лідера Серії А

Лаціо прийматиме Аталанту в межах 18 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться в суботу, 28 грудня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Напередодні поєдинку "орли" розташувалися на 4 сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії. Після 17 турів підопічні Марко Бароні заробили 34 очки.

Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні очолює турнірну таблицю Серії А, заробивши 40 залікових балів у 17 поєдинках.