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Лаціо – Аталанта: де дивитися матч лідера Серії А

Станіслав Лисак — 27 грудня 2024, 16:28
Лаціо – Аталанта: де дивитися матч лідера Серії А

Лаціо прийматиме Аталанту в межах 18 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться в суботу, 28 грудня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Напередодні поєдинку "орли" розташувалися на 4 сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії. Після 17 турів підопічні Марко Бароні заробили 34 очки.

Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні очолює турнірну таблицю Серії А, заробивши 40 залікових балів у 17 поєдинках.

Аталанта Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А

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