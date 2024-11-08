Інтер – Наполі: де дивитися матч Серії А

Інтер прийматиме Наполі в центральному матчі 12 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в неділю, 10 листопада, на "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після 11 зіграних матчів Наполі та Інтер є лідерами чемпіонату Італії. Підопічні Антоніо Конте знаходяться на першій сходинці, набравши 25 очок, а команда Сімоне Індзагі заробила 24 залікові пункти за 11 поєдинків.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть "нерадзуррі" з коефіцієнтом 1,89. На нічию дають 3,65, а успіх Наполі оцінюється у 4,25.

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