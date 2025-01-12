Аталанта – Ювентус: де дивитися матч Серії А

Аталанта зустрінеться з Ювентусом у межах 19 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у вівторок, 14 січня, на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія", що знаходиться в місті Бергамо. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

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Підопічні Тьяго Мотти напередодні цієї гри залишаються непереможними в чемпіонаті Італії, проте через велику кількість нічиїх (12) "б'янконері" наразі розташувалися на п'ятій сходинці турнірної таблиці, маючи 33 очки в активі.

Аталанта, яка певний час очолювала Серію А, після двох втрат очок, з Удінезе та Лаціо, опустилася на третє місце турнірної таблиці, заробивши 42 залікові бали.