Аталанта – Наполі: де дивитися матч лідерів Серії А
ФК Аталанта
Аталанта зіграє з Наполі в межах 21 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.
Зустріч відбудеться у суботу, 18 січня, на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія", що знаходиться в місті Бергамо. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".
Підопічні Антоніо Конте після серії перемог повернулися на перше місце в Серії А та випереджають Інтер, у якого є матч у запасі, на три залікові пункти.
Аталанта навпаки, після лідерства в турнірній таблиці тричі зіграла внічию та тепер відстає від неаполітанців на 4 очки.