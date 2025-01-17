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Аталанта – Наполі: де дивитися матч лідерів Серії А

Станіслав Лисак — 17 січня 2025, 16:45
Аталанта – Наполі: де дивитися матч лідерів Серії А
ФК Аталанта

Аталанта зіграє з Наполі в межах 21 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у суботу, 18 січня, на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія", що знаходиться в місті Бергамо. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Підопічні Антоніо Конте після серії перемог повернулися на перше місце в Серії А та випереджають Інтер, у якого є матч у запасі, на три залікові пункти.

Аталанта навпаки, після лідерства в турнірній таблиці тричі зіграла внічию та тепер відстає від неаполітанців на 4 очки.

Аталанта Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

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