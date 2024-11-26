Тоттенгем – Рома: де дивитися матч Ліги Європи

Тоттенгем прийматиме італійську Рому, за яку виступає український нападник Артем Довбик, у межах п'ятого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться в четвер, 28 листопада, на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після чотирьох ігор у ЛЄ Рома посідає 20 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок. Тоттенгем наразі знаходиться на 7 позиції з 9 заліковими пунктами в активі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане англійська команда коефіцієнтом 1,82. На нічию та перемогу Роми дають 4,40.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Рекламна інформація