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Збірна України – збірна Грузії: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 8 жовтня, 21:15
Збірна України – збірна Грузії: де дивитися матч Ліги націй
Дан Балашов (УАФ)

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Грузії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога України – 2,19;
  • Нічия – 3,40;
  • Перемога Грузії – 3,60.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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