Збірна України – збірна Грузії: де дивитися матч Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Грузії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України – 2,19;

Нічия – 3,40;

Перемога Грузії – 3,60.

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