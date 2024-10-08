Збірна України – збірна Грузії: де дивитися матч Ліги націй
Дан Балашов (УАФ)
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Грузії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.
Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога України – 2,19;
- Нічия – 3,40;
- Перемога Грузії – 3,60.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.