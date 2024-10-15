Шотландія – Португалія: де дивитися матч Ліги націй

У вівторок, 15 жовтня, збірна Португалії з футболу завітає в гості до Шотландії у 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону A.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк", у Глазго. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Після трьох матчів підопічні Роберто Мартінеса впевнено розташувалися на першій сходинці групи 1, вигравши три матчі з трьох. У Шотландії зворотна ситуація, "тартанова армія" наразі має нуль очок в активі після трьох зіграних турів. У паралельному матчі цього квартету Хорватія зустрінеться з Польщею.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Португалія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шотландії – 5,50;

Нічия – 4,35;

Перемога Португалії – 1,59.

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