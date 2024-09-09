Чехія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

За версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є аутсайдером протистояння з Чехією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Чехія — Україна:

Перемога Чехії — 2,33;

Нічия — 3,45;

Перемога України — 3,20.