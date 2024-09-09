Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чехія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Станіслав Лисак — 9 вересня, 01:05
Чехія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

За версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є аутсайдером протистояння з Чехією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Чехія — Україна:

  • Перемога Чехії — 2,33;
  • Нічия — 3,45;
  • Перемога України — 3,20.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.


ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Чехії з футболу

Збірна України з футболу

Бєлік: xG у збірної України повинен бути не менше чотирьох
Збірна Чехії — збірна України: анонс матчу Ліги націй
Левченко: Найтривожніше те, що я не бачу висновків, які наша збірна повинна була зробити після Румунії
Леоненко — про збірну України: Вони що, панками себе відчули?
Тренер Чехії натякнув на відставку в разі поразки від України

Останні новини