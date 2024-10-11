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Австрія – Норвегія: де дивитися матч Ліги націй

Станіслав Лисак — 11 жовтня, 17:26
Австрія – Норвегія: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У неділю, 13 жовтня, збірна Австрії з футболу зіграє проти Норвегії у 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Райффайзен Арена, в австрійському місті Лінц. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Після трьох матчів норвезька збірна лідирує у квартеті 3 з сімома набраними балами. Австрія відстає на три залікових пункти, посідаючи другу сходинку. У першій очній грі Норвегія здобула мінімальну перемогу над австрійцями з рахунком 2:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Австрія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Австрії – 2,05;
  • Нічия – 3,60;
  • Перемога Норвегії – 3,65.

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