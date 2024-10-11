Австрія – Норвегія: де дивитися матч Ліги націй
У неділю, 13 жовтня, збірна Австрії з футболу зіграє проти Норвегії у 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Райффайзен Арена, в австрійському місті Лінц. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Після трьох матчів норвезька збірна лідирує у квартеті 3 з сімома набраними балами. Австрія відстає на три залікових пункти, посідаючи другу сходинку. У першій очній грі Норвегія здобула мінімальну перемогу над австрійцями з рахунком 2:1.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Австрія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Австрії – 2,05;
- Нічия – 3,60;
- Перемога Норвегії – 3,65.
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