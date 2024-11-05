Інтер – Арсенал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Інтер прийматиме лондонський Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, у межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 6 листопада, на арені "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Інтер наразі розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 7 залікових пунктів.

Підопічні Мікеля Артети також мають 7 очок, проте через гіршу різницю забитих м'ячів знаходяться трохи нижче – 9 позиція.