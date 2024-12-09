Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Боруссія зіграє з Барселоною в межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 11 грудня, на "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Після 5 турів німецька та іспанська команда мають рівну кількість очок – по 12. Обидві команди здобули чотири перемоги та зазнали по одній поразці.

Каталонці розташувалися на одну сходинку вище через кращу різницю забитих голів – 3 та 4 позиція в таблиці відповідно.