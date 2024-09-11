Жирона – Барселона: де дивитися матч Ла Ліги

Жирона, за яку виступає український вінгер Віктор Циганков, зіграє з Барселоною у матчі п'ятого турніру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15 серпня, о 17:15 на арені "Естаді-Монтіліві" в Жироні.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Після чотирьох турів Барселона очолює турнірну таблицю з максимальним результатом – 12 очок. Жирона набрала 7 залікових балів у чотирьох матчах.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає Жирону аутсайдером протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на цей матч:

Перемога Жирони – 4,05;

Нічия – 4,00;

Перемога Барселони – 1,87.

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