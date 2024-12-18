Барселона – Атлетико: де дивитися матч Ла Ліги

Барселона прийматиме мадридський Атлетико в межах 18 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок лідерів чемпіонату Іспанії відбудеться в суботу, 21 грудня, на "Естадіо Олімпіко", в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Після 17 турів каталонці очолюють турнірну таблицю, випереджаючи "матрацників" лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. При цьому в підопічних Дієго Сімеоне є матч у запасі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть господарів поля з коефіцієнтом 1,91. На нічию можна поставити з кефом 3,85, а у мадридський клуб експерти вірять менше – 3,95.

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