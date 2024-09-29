Атлетико – Реал: де дивитися мадридське дербі

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє з мадридським Атлетико в межах восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в неділю, 29 вересня, на стадіоні "Ванда-Метрополітано" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Карло Анчелотті з коефіцієнтом 2,50. На нічию ФАВБЕТ дає 3,50, а успіх Атлетико оцінюється у 2,95.

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