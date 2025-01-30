Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ
Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті завітає до лондонського Арсенала в межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у неділю, 2 лютого, на стадіоні "Емірейтс Стедіум" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку лондонці знаходяться на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від першого Ліверпуля на 6 очок (у мерсисайдців ще гра в запасі). Ман Сіті розташувався на 4 місці, набравши 41 бал.
"Каноніри" мають кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.
- Перемога Арсенала – 2,11;
- Нічия – 3,50;
- Перемога Манчестер Сіті – 3,55.
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