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Тоттенгем – Челсі: де дивитися матч АПЛ

Микола Дендак — 6 грудня 2024, 17:21
Тоттенгем – Челсі: де дивитися матч АПЛ

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, завітає у гості до Тоттенгема в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 8 грудня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Напередодні гри Челсі має в активі 28 очок та поділяє другу сходинку з Арсеналом. "Шпори" ж розташувалися на 10 місці, маючи 20 балів (стільки ж у Брентфорда).

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Енцо Марески з коефіцієнтом 2,07. На нічию дають 4,00, а успіх Тоттенгема оцінюється у 3,30.

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