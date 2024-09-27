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Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ

Станіслав Лисак — 27 вересня, 20:00
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ

Манчестер Сіті завітає в гості до Ньюкасл Юнайтед у шостому турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 28 вересня, на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі. Початок – о 14:30 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю після 5 турів, в останньому матчі "містяни" вирвали нічию в Арсенала на останніх хвилинах гри. Ньюкасл розташувався на шостій сходинці. "Сороки" відстають від лідера чемпіонату на 3 очки.

Зазначимо, що напередодні гри Жузеп Гвардіола розповів про кадрову ситуацію в клубі. Півзахисник команди Родрі вибув до кінця сезону, а Кевін Де Брейне може відновитися протягом тижня, але пропустить матч з Ньюкаслом.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Манчестер Сіті з коефіцієнтом 1,64. На нічию Фавбет дає 4,60, а в перемогу Ньюкасла вірить менше – 5,60.

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Манчестер Сіті

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