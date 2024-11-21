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Манчестер Сіті – Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ

Микола Дендак — 21 листопада 2024, 21:10
Манчестер Сіті – Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема в центральному матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 листопада, на Етіхад Стедіумі в Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. У першого Ліверпуля – 28. Що ж стосується Тоттенгема, то "шпори" наразі на 10 місці, маючи в активі 16 балів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Ман Сіті з коефіцієнтом 1,57. На нічию дають 5,00, а успіх Тоттенгема оцінюється у 6,00.

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