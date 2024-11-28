Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті зіграє проти лідера поточного сезону Ліверпуля в центральному матчі 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 1 грудня, на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Ліверпуль же набрав 31 бал та впевнено лідирує в чемпіонаті.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Ліверпуль з коефіцієнтом 2,13. На нічию дають 3,70, а успіх Ман Сіті оцінюється у 3,35.

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