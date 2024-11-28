Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ
Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті зіграє проти лідера поточного сезону Ліверпуля в центральному матчі 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Поєдинок відбудеться в неділю, 1 грудня, на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.
Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Ліверпуль же набрав 31 бал та впевнено лідирує в чемпіонаті.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Ліверпуль з коефіцієнтом 2,13. На нічию дають 3,70, а успіх Ман Сіті оцінюється у 3,35.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.