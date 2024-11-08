Челсі – Арсенал: де дивитися матч АПЛ

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зіграє з Арсеналом Олександра Зінченка в межах 11 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 10 листопада, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Обидві лондонські команди мають рівну кількість очок після 10 зіграних матчів – по 18. Відставання від лідируючого Ліверпуля складає 7 залікових пунктів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Мікеля Артети з коефіцієнтом 2,51. На нічию дають 3,50, а успіх Челсі оцінюється у 2,84.

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