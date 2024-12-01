Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ

Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, прийматиме Манчестер Юнайтед у межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 4 грудня, на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Напередодні зустрічі Арсенал знаходиться на другій сходинці чемпіонату Англії, маючи 25 очок у запасі. Манчестер Юнайтед наразі розташувався на 9 позиції та має 19 залікових балів.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Мікеля Артети з коефіцієнтом 1,50. На нічию дають 4,50, а успіх "манкуніанців" оцінюється у 6,60.

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