Арсенал – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ

Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме Ліверпуль у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на арені "Емірейтс Стедіум" у Лондоні.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після восьми зіграних матчів Ліверпуль знаходиться на другій сходинці, маючи в активі 21 заліковий пункт. Підопічні Арне Слота можуть обійти лідируючий Манчестер Сіті у разі перемоги. Арсенал наразі розташувався на четвертому місці з 17 заробленими очками.