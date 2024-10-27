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Арсенал – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 06:10
Арсенал – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ
Getty Images

Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме Ліверпуль у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на арені "Емірейтс Стедіум" у Лондоні.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після восьми зіграних матчів Ліверпуль знаходиться на другій сходинці, маючи в активі 21 заліковий пункт. Підопічні Арне Слота можуть обійти лідируючий Манчестер Сіті у разі перемоги. Арсенал наразі розташувався на четвертому місці з 17 заробленими очками.

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