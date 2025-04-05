Рома – Ювентус: де дивитися матч Серії А за участі Довбика

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, зустрінеться з туринським Ювентусом у межах 31 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в неділю, 6 квітня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Підопічні Клаудіо Раньєрі перед цією грою посідають 6 сходинку в турнірній таблиці. У "вовків" 52 очки за 30 матчів та серія з семи поспіль перемог у Серії А.

Ювентус, який напередодні змінив тренера, знаходиться на 5 позиції в чемпіонаті Італії, випереджаючи Рому на три залікових пункти.