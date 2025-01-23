Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися матч АПЛ

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті прийматиме лондонський Челсі в межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 січня, на стадіоні "Етіхад Стедіум" в Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку лондонці знаходяться на четвертій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від першого Ліверпуля на 10 очок. Ман Сіті наразі розташувався сходинкою нижче, набравши 38 залікових пунктів.

"Містяни" мають кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Манчестер Сіті – 2,06;

Нічия – 4,00;

Перемога Челсі – 3,30.

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