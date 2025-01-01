Брентфорд – Арсенал: де дивитися протистояння Ярмолюка та Зінченка у 19 турі АПЛ
Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, зіграє проти Брентфорда Єгора Ярмолюка у 19 турі АПЛ сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у середу, 1 січня, на стадіоні "Бр́ентфорд Комм'́юніті" у Брентфорді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 18 матчах. Брентфорд знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 24 бали.
Арсенал має значно кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.
- Перемога Брентфорда – 7,90;
- Нічия – 5,20;
- Перемога Арсенала – 1,46.
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