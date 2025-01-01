Брентфорд – Арсенал: де дивитися протистояння Ярмолюка та Зінченка у 19 турі АПЛ

Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, зіграє проти Брентфорда Єгора Ярмолюка у 19 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 1 січня, на стадіоні "Бр́ентфорд Комм'́юніті" у Брентфорді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 18 матчах. Брентфорд знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 24 бали.

Арсенал має значно кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Брентфорда – 7,90;

Нічия – 5,20;

Перемога Арсенала – 1,46.

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