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Барселона – Жирона: де дивитися матч Ла Ліги за участі Циганкова

Станіслав Лисак — 28 березня 2025, 22:37
Барселона – Жирона: де дивитися матч Ла Ліги за участі Циганкова
Getty Images

Жирона, за яку виступає українець Віктор Циганков, зустрінеться з каталонською Барселоною в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в неділю, 30 березня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Підопічні Ганса-Діттера Фліка наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на три очки.

Жирона не виграє вже шість поєдинків поспіль у Ла Лізі та наразі знаходиться на 13 місці. Команда, за яку грає український вінгер Віктор Циганков, заробила 34 очки у 28 зустрічах.

Барселона Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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