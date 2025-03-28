Барселона – Жирона: де дивитися матч Ла Ліги за участі Циганкова

Жирона, за яку виступає українець Віктор Циганков, зустрінеться з каталонською Барселоною в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в неділю, 30 березня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Підопічні Ганса-Діттера Фліка наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на три очки.

Жирона не виграє вже шість поєдинків поспіль у Ла Лізі та наразі знаходиться на 13 місці. Команда, за яку грає український вінгер Віктор Циганков, заробила 34 очки у 28 зустрічах.