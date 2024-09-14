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Одноклубника Довбика відсторонили від тренувань

Ігор Чернявський — 14 вересня, 15:15
Одноклубника Довбика відсторонили від тренувань
Getty Images

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі повідомив про рішення керівництва клубу відсторонити Ніколу Залевського.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем проти Дженоа. Його слова наводить TUTTOmarcatoWEB.

"Не думаю, що його відсторонення є остаточним, думаю, що це пов'язано з тим, що у нього закінчується контракт. Клуб ухвалив рішення і сповістив мене про це. Якщо буде підписана нова угода, він зможе повернутися. Я завжди виконував свої обов'язки, цього разу поговоріть з Ніколою, його агентом або клубом", — сказав Де Россі.

Останнім часом активно ширяться чутки про перехід 22-річного польського півзахисника в Галатасарай. Драматичності ситуації додає те, що Залевський є вихованцем Роми, за першу команду він провів понад 100 матчів.

Де Россі Рома Чемпіонат Італії, Серія А Нікола Залевський

Рома

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