Ель Класіко в октагоні: чому фанатам Барси та Реала доведеться розриватися на два екрани

Хто б міг подумати, що Ель Класіко та головний бій UFC 308 будуть мати так багато спільного. І мова йде не лише про те, що ці події будуть відбуватися в один час – усе набагато цікавіше.

Річ у тім, що обидва учасники поєдинку за титул чемпіона UFC в напівлегкій вазі – великі фанати футболу. Чемпіон Ілія Топурія (15-0, 5 КО) – фанат Реала, а претендент Макс Голловей (26-7) вболіває за Барселону.

Саме тому іспанські гранди вирішили ще більше підігріти інтерес до майбутнього протистояння. Каталонці надіслали свою футболку Голловею, а "вершкові" – Топурії. Тож цього разу Ель Класіко буде не лише на футбольному полі, а й в октагоні UFC.

До слова, на пресконференції Ілія Топурія навіть пригрозив президенту Ла Ліги Хав'єру Тебасу. Грузинський чемпіон хотів подивитися матч улюбленої команди проти принципового суперника наживо, але під час Ель Класіко буде змушений захищати титул від Голловея. Саме тому Топурія заявив, що готовий нокаутувати Тебаса.

Головний матч півріччя в чемпіонаті Іспанії відбудеться вже завтра, початок – о 22:00 за київським часом, а мейн-івент UFC 308 стартує не раніше 23:00. Можливо, Ілія та Макс встигнуть подивитися хоча б перший тайм Класіко.