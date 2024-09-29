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Циганков – у старті Жирони на матч з Бетісом у Ла Лізі

Олександр Булава — 29 вересня, 14:00
Циганков – у старті Жирони на матч з Бетісом у Ла Лізі
ФК Жирона

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на виїзний матч 8 туру Ла Ліги проти Сельти.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

26-річний українець проведе свій шостий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція на MEGOGO.

Напередодні каталонці розписали мирову з Райо Вальєкано (0:0). Наразі Жирона після 7 матчів набрала 8 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці.

Жирона Віктор Циганков

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