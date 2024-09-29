Циганков – у старті Жирони на матч з Бетісом у Ла Лізі
ФК Жирона
Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на виїзний матч 8 туру Ла Ліги проти Сельти.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
26-річний українець проведе свій шостий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.
Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція на MEGOGO.
Напередодні каталонці розписали мирову з Райо Вальєкано (0:0). Наразі Жирона після 7 матчів набрала 8 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці.