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Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Сельтою

Олександр Булава — 1 березня 2025, 14:12
Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Сельтою
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 26 туру Ла Ліги проти Сельти.

У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 19 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом. Гра відбудеться у Жироні на стадіоні "Естаді-Монтіліві".

Жирона наразі займає 13 сходинку, маючи в активі 31 заліковий бал, Сельта з 32 очками йде 10-ю.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сельта Віктор Циганков

Жирона

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