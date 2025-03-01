Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Сельтою
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 26 туру Ла Ліги проти Сельти.
У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 19 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.
Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом. Гра відбудеться у Жироні на стадіоні "Естаді-Монтіліві".
Жирона наразі займає 13 сходинку, маючи в активі 31 заліковий бал, Сельта з 32 очками йде 10-ю.