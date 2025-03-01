Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Сельтою

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 26 туру Ла Ліги проти Сельти.

У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 19 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом. Гра відбудеться у Жироні на стадіоні "Естаді-Монтіліві".

⚔️ 𝐄𝐋𝐒 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐒 pic.twitter.com/h6773jdpOc — Girona FC (@GironaFC) March 1, 2025

Жирона наразі займає 13 сходинку, маючи в активі 31 заліковий бал, Сельта з 32 очками йде 10-ю.